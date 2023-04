MN - Bianchin: "Cardinale vuole vincere una sfida mai vinta da nessuno in Italia"

MilanNews.it

Luca Bianchin, giornalista al seguito del Milan per La Gazzetta dello Sport, si è così espresso in esclusiva (CLICCA QUI per leggere l'iNTERVISTA completa) a MilanNews.it sulla questione nuovo stadio: "È un'equazione con tante variabili, di quelle che a scuola ti mandavano fuori di testa: ogni zona ha così tante situazioni da verificare che si è un po' spostato il termine verso fine stagione. Si doveva prendere una prima decisione a marzo su La Maura, ma i problemi lì sono più dei vantaggi. Ci vuole qualcosa che sblocchi a livello politico la situazione La Maura, altrimenti ci si dovrà orientare su altro. Ciò che è certo, comunque, è che Cardinale vuol far di tutto per vincere una sfida mai vinta da nessuno in Italia: nessuno ha mai costruito uno stadio nuovo in Italia, al massimo solo riammodernato o solo ricostruito sul vecchio impianto; da zero non c'è mai riuscito a nessuno.