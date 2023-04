MN - Bianchin: "Contro il Napoli penso ad un Milan liquido. Se Osimhen..."

Luca Bianchin , giornalista al seguito del Milan per La Gazzetta dello Sport, si è così espresso in esclusiva (CLICCA QUI per leggere l'iNTERVISTA completa) a MilanNews.it:

"Restando nella similitudine: è un Milan che può farsi acqua, cioè liquido, che cambia. La formazione che scenderà in campo, più di altre, ha la possibilità di variare in corsa, nei tre centrocampisti, con Theo, con Diaz... Inevitabilmente Pioli cambierà a gara in corso, perché credo impossibile che tutto possa andare dritto come domenica scorsa. Credo che il Milan debba tentare di opzionare un pezzo di qualificazione all'andata".

Quanto pesa l'assenza/presenza di Osimhen?

"Pesa molto, non solo per il valore in sé del giocatore, ma anche per una questione tattica come sui lanci lunghi con criterio per un giocatore così fisico e veloce contro un Kjaer che, sul lungo, farà fatica a tenerlo. Cambia tanto sicuramente. Il Milan preparerà la partita immaginando che ci sia Osimhen e l'essere più o meno aggressivi è influenzato tanto dalla presenza del 9 nigeriano".