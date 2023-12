MN - Bianchin e gli obiettivi di mercato del Milan: "Un difensore mancino e una punta. Centrocampo? Ne riparleremo a gennaio..."

In vista del mercato di gennaio, Luca Bianchin, giornalista della Gazzetta dello Sport che segue da vicino le vicende del Milan, ha dichiarato a Milannews.it sui possibili movimenti dei rossoneri: "Un difensore mancino come prima necessità, una punta come esigenza numero due. In difesa un centrale serve sicuramente, davanti il Milan ha tanti giocatori – Giroud, Jovic, Okafor quando tornerà, più Leao, Pulisic e gli esterni – ma proverà a prendere un 9 per il futuro. Può essere Guirassy, se dirà sì, oppure un altro giocatore oggi non ipotizzato, se si presenterà un’occasione a metà gennaio. Altrimenti, tutto rimandato all’estate.

Si parla poco del centrocampo perché effettivamente il club si è mosso meno in quella direzione ma sono quasi sicuro che a gennaio ne parleremo. Difficile immaginare di gestire un mese con Bennacer in Coppa d’Africa, Pobega fuori per infortunio, magari Krunic diretto altrove. Adli non è nel suo miglior momento di fiducia e i tre titolari non possono giocare sempre”.