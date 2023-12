MN - Bianchin: "Ibra darà sicuramente una mano. Milan tra le favorite per vincere l'Europa League"

Luca Bianchin, giornalista della Gazzetta dello Sport, ha commentato così il ritorno al Milan di Zlatan Ibrahimovic: "C’è sempre questa tendenza a considerare Ibrahimovic una presenza spirituale superiore (e, del resto, lui stesso si definisce un Dio…) ma la realtà è molto concreta. Darà sicuramente una mano nella quotidianità, poi sarà una questione di poteri, di capire quanto influirà (e quanto vorrà influire) sulle decisioni strategiche. Il Milan però ha obiettivi ambizioni a prescindere: è già ora una delle favorite per l’Europa League – la terza per i bookmaker – e in campionato al momento dipende dall’Inter.

Se Inzaghi correrà a 97 punti di media, il Milan non lo raggiungerà, con o senza Ibra. Diversamente, sarà un derby lungo sei mesi”.