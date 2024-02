MN - Bianchin: "Se tornasse indietro credo che Pioli metterebbe Reijnders dall’inizio col Monza"

Il giornalista de La Gazzetta dello Sport Luca Bianchin, durante il suo intervento in live su Instagram sui canali di MilanNews, ha parlato delle scelte di rotazione di mister Stefano Pioli tra la partita col Monza e quella di oggi col Rennes. Queste le sue dichiarazioni:

Il turnover di Monza, visto anche il 3-0 all’andata contro il Rennes, era così necessario? “Due-tre cambi erano obbligati, dobbiamo dircelo. Neanche Simon Kjaer avrebbe voluto giocare la partita contro il Monza, ne ha giocate troppe. Jovic onestamente mi sembra giusto dargli quella partita, aveva fatto molto bene da subentrato finora. Dargli solo Rennes-Milan dopo il 3-0 dell’andata, considerato anche che a Giroud un po’ di riposo non gli fa male… Credo che Pioli abbia studiato tutto questo per arrivare ad un ciclo di due partite: un mezzo riposo col Monza e due partite adesso. Sappiamo che contro Atalanta e Lazio ci passa quasi una settimana. Allora lui ha pensato di far riposare qualche giocatore col Monza per poi fargli fare Rennes e Atalanta.

La scelta dubbia è stata quella su Tijjani Reijnders, credo che se tornasse indietro Pioli metterebbe Reijnders dall’inizio in quella partita. Sugli altri ho qualche dubbio in più, su Pulisic noi non possiamo sapere… È entrato e sembrava Mark Lenders, sta bene. Pioli però ha fatto anche abbastanza capire con quella frase sui dati che i medici gli abbiano detto che Pulisic fosse al limite e che se avesse giocato avrebbe rischiato l’infortunio. In quel caso ci sono cose che non sappiamo”.