MN - Bianchin: "Spalletti starà studiando le mosse anti-Milan da una settimana"

Luca Bianchin, giornalista al seguito del Milan per La Gazzetta dello Sport, si è così espresso in esclusiva a MilanNews.it:

Mercoledì, coi titolari in campo, vedremo, quindi, un altro Milan?

"Sì, assolutamente. Al netto di problemi fisici poche volte come questa ci sono zero dubbi sulla formazione di mercoledì, poi vedremo come Pioli sistemerà i giocatori in campo. Credo che Spalletti abbia passato una settimana a pensare al Milan, quindi arriverà al compito in classe con delle soluzioni e delle contromosse che non sono solo aggiungere Osimhen, ma delle posizioni cambiate, un approccio diverso, più o meno aggressività, opzioni differenti in uscita...".