MN - Bianchin su De Ketelaere: "Il Milan non può dargli 10 gare per risalire mentalmente"

Luca Bianchin, giornalista al seguito del Milan per La Gazzetta dello Sport, si è così espresso in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it (CLICCA QUI per leggere l'INTERVISTA integrale) su De Ketelaere: "È difficile dare un giudizio su De Ketelaere perché si entra nella materia complessa dell'analisi psicologica. Credo che sia chiaro quello che gli sia successo nei mesi scorsi, un po' meno chiaro è capire come possa uscirne. Col PSV non l'ho visto particolarmente bene, o almeno non abbastanza da far pensare ad una svolta... Io credo che De Ketelaere verrà riprovato in quella posizione, ma non posso pensare che, con tutti i punti pesanti in palio ogni partita, il Milan possa dare dieci gare al belga per permettergli di risalire mentalmente. Poi fare male non lo ha aiutato, non giocare non lo ha aiutato: è stato un periodo difficile in toto".