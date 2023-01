MN - Bianchin su Milan-Tottenham: "Credo sia una partita da 50 e 50"

MilanNews.it

Luca Bianchin, giornalista al seguito del Milan per La Gazzetta dello Sport, si è così espresso in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it (CLICCA QUI per leggere l'INTERVISTA integrale) sul Milan in Champions League: "Il Milan non ha la rosa per vincere la Champions League, poi su partita secca e su 180 minuti succede un po' di tutto... Col Tottenham credo sia quasi 50% e 50%: gli Spurs hanno più talento puro davanti, ma hanno dei problemi di rendimento e, pur con il Tottenham favorito, la partita è assolutamente giocabile".