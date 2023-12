MN - Bianchin su Salernitana-Milan: "Ci saranno ribaltamenti rapidi, l’ultima mezz’ora sarà la più imprevedibile"

vedi letture

Nell'intervista rilasciata a Milannews.it, Luca Bianchin, giornalista della Gazzetta dello Sport, ha parlato così della sfida di stasera tra Salernitana e Milan: "Mai semplice ipotizzare lo sviluppo di una partita (un gol subito, ad esempio, cambia tutto), non credo sinceramente di poterlo fare. Possiamo ipotizzare alcune costanti. Primo, le transizioni. Il Milan è una squadra che si esalta quando può ripartire e la Salernitana ha giocatori offensivi con cui può avere senso chiudersi e ripartire. Ci saranno ribaltamenti rapidi.

Secondo: credo che il Milan userà Bennacer e Reijnders in orizzontale perché Ismael non è il classico centrale di un 4-3-3 di Pioli. Ha caratteristiche diverse. Quindi mi aspetto fasi di possesso Milan con loro protagonisti. Terzo: l’ultima mezz’ora sarà la più imprevedibile, perché le panchine non sono sinceramente all’altezza dei titolari. Con una situazione come questa, gestire potrebbe essere difficile per entrambi gli allenatori”.