MN - Bianchin su Vranckx: "Qualcosa gli si vede, ma non ancora abbastanza"

Luca Bianchin, giornalista al seguito del Milan per La Gazzetta dello Sport, si è così espresso in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it (CLICCA QUI per leggere l'INTERVISTA integrale) su Vranckx: "Ha sicuramente qualcosa, come si è visto con la Fiorentina. Evidentemente non è ancora pronto per sfidare Bennacer e Tonali, mentre nella posizione di trequartista... Qualcosa gli si vede, ma non ancora abbastanza".