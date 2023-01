MN - Bianchin sul rientro di Maignan: "Credo che le possibilità in Supercoppa siano sotto al 50%"

MilanNews.it

Luca Bianchin, giornalista al seguito del Milan per La Gazzetta dello Sport, si è così espresso in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it (CLICCA QUI per leggere l'INTERVISTA integrale) sul rientro di Maignan: "Ci sono delle partite tra la Supercoppa Italiana e l'andata col Tottenham che potrebbero essere quelle del possibile rientro; credo che le possibilità di vederlo contro l'Inter in Supercoppa siano sotto al 50%. Bisogna, comunque, dare fiducia all'attesa: la speranza dei milanisti ci deve essere perché con Maignan cambia tanto, non solo come portiere, ma anche perché la sensazione è che Kalulu e Tomori, per esempio, giochino meglio col francese; sono quelle cose non-materiali che incidono nel calcio".