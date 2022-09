MN - Bianchin sull'attacco del Milan: "Non mi aspetto spese pazze a gennaio"

MilanNews.it

Luca Bianchin, giornalista al seguito del Milan per La Gazzetta dello Sport, si è così espresso in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it (CLICCA QUI per leggere l'INTERVISTA integrale) sull'attacco del Milan: "Mi aspetto momenti di qualità alla Ibrahimovic: me lo aspetto al livello solito, competitivo, per una partita a settimana, altrimenti non tornerebbe a giocare. Origi, quando sta bene, è un giocatore forte per l'Italia: sarà molto utile. Nuovo attaccante? Il Milan ne ha bisogno in un arco temporale biennale, ma è presto anche per parlare di mercato; a gennaio, comunque, non mi aspetto delle spese pazze".