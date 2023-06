MN - Biasin: "Loftus-Cheek prospetto affidabile. Il Milan non ha mai sostituito realmente Calhanoglu"

MilanNews.it

Per commentare le ultime novità in casa rossonera, la redazione di Milannews.it ha intervistato Fabrizio Biasin, giornalista e saggista. Ecco le sue parole:

Come giudichi l’eventuale approdo in rossonero di Loftus-Cheek?

“Senza Tonali può succedere praticamente tutto. Il Milan ha ricavato un ottimo gruzzolo. Loftus-Cheek ha sempre avuto un ottimo mercato ogni stagione, è anche un prospetto affidabile dal punto di vista internazionale”.

Quello di Güler invece?

“Ne parlano con i connotati di un fenomeno. Dobbiamo vedere sul lato pratico. È molto giovane. Non so se i rossoneri possono dargli le garanzie che cerca: so che il suo entourage e la sua famiglia stanno cercando in club in cui possa giocare con continuità da subito”.

Oltre al centravanti, quali sono le urgenze più incombenti in casa Milan?

“Il Milan non ha mai sostituito realmente Calhanoglu. Per il gioco che propone Pioli occorre un giocatore con le sue caratteristiche, tanto che - nella stagione successiva - aveva alzato Kessie”.

Fronte attaccante invece ti convincono i nomi di Lukaku o Morata?

“Io ho pieno rispetto di calcoli e algoritmi. Se però il risultato dà attaccanti over 30, francamente mi viene da sorridere. Sarebbe più logico emergesse un profilo “alla Scamacca”, che è vero che non ha fatto chissà che cosa in Premier, ma ha l’età giusta per puntarci nella prospettiva di un ciclo sul lungo termine”.

Per il sistema tattico di Pioli ti convincerebbe l’eventuale approdo in rossonero di Frattesi?

“Dipende se Pioli cambierà o meno il suo sistema di gioco. Secondo me Frattesi rende al massimo grado in un centrocampo a tre. Faccio fatica a immaginarlo nei due in mezzo nell’ottica di un possibile 4-2-3-1”.

Oltre a Tonali il Milan cederà anche altri big?

“Quella di Tonali è stata un’operazione che ha portato il Milan a sacrificare un pezzo pregiato nell’ottica di una monetizzazione significativa. Non so però quanto convenga alla società cedere altri punti fermi: si verrebbero a rompere equilibri significativi all’intento dello spogliatoio. È importante anche il discorso relativo all’ossatura”.