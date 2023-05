MN - Biasiolo: "Il Milan deve tenere a tutti i costi Rafael Leao"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Giorgio Biasiolo, ex calciatore del Milan, ha rilasciato un'intervista a MilanNews.it soffermandosi anche sulla questione legata al rinnovo di contratto di Rafael Leao: "Per me non solo lo devi tenere a tutti i costi, ma devi pure costruirgli una squadra intorno di valore. Al Milan serve una prima punta. Bisogna sfruttare tutte le occasioni che costruisce il portoghese".