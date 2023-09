MN - Biasiolo: "Loftus-Cheek e Reijnders sono forti tecnicamente e fisicamente. Non si tirano mai indietro nei contrasti"

Nell'intervista rilasciata a Milannews.it, l'ex rossonero Giorgio Biasiolo ha parlato così di due nuovi centrocampisti del Milan, vale a dire Ruben Loftus-Cheek e Tijjani Reijnders: "Chi è il Biasiolo del Milan attuale? Nessuno (ride ndr). Scherzi a parte, provo ammirazione per Loftus-Cheek e Reijnders: mi piacciono perché non sono soltanto forti tecnicamente, ma anche fisicamente: non si tirano mai indietro nei contrasti”.