MN - Biasiolo sul derby: "Vedo due squadre fortissime. Non è già decisivo per lo scudetto"

Giorgio Biasiolo, ex giocatore rossonero, ha parlato così a Milannews.it del derby di domani tra Inter e Milan: "Vedo due squadre fortissime, una contro l’altra. Sarà combattutissima e ricca di qualità su entrambe le sponde”.

È già una partita decisiva in chiave scudetto?

“Con questa domanda, torno indietro al 1971. Il derby si disputò proprio a inizio stagione, come quest’anno. Vincemmo 3-0 e ci esaltammo: pensavamo di avere il campionato in mano. Al ritorno, perdemmo malamente e non vincemmo lo scudetto. Per cui mai abbassare la guardia: chi prevarrà non si sarà già aggiudicato il tricolore”.