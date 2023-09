MN - Biasiolo sulla corsa scudetto: "Metto sullo stesso piano Milan e Inter, poi c’è anche il Napoli. Occhio sempre alla Juve"

In merito alla lotta per lo scudetto, Giorgio Biasiolo, ex giocatore rossonero, ha dichiarato a Milannews.it: "Metto sullo stesso piano Milan e Inter. Poi c’è anche il Napoli: con Osimhen là davanti non puoi non essere considerato avvantaggiato. Inoltre occhio alla Juve: per lo scudetto, io i bianconeri li considero sempre”.