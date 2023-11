MN - Biasolo: "A Napoli il Milan ha dominato inizialmente, poi non ho capito.."

Interessanti le dichiarazioni di Giorgio Biasolo, ex pedina importante del centrocampo rossonero anni 70'. Queste le sue parole sul recente pareggio in campionato dei rossoneri: "Non mi aspettavo un pareggio contro il Napoli dopo aver visto un dominio totale del Milan nel primo tempo, però non ho proprio capito i cambi del mister. Lungi da me criticare Pioli, ma non ho compreso in nessun modo le scelte nevralgiche da parte dell'allenatore nel corso della partita. Hanno trasmesso un segnale di debolezza".