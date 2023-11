MN - Biasolo: "Crisi Milan? No, ma i rossoneri devono ritrovare se stessi"

Interessante la dichiarazione di Giorgio Biasolo, ex importante pedina del Milan anni 70'. Queste le sue parole relative a una possibile crisi Milan: "Parlare di crisi mi sembra esagerato, diciamo che il Milan deve ritrovare se stesso. Una partita come quella di Napoli non puoi permetterti di pareggiarla in quel pessimo modo che abbiamo visto, quando avevi il risultato nelle tue mani. Cosa fare per rendere meglio? Dare tutti qualcosa in più, ti chiami Milan e devi puntare a vincere sempre scudetto e fare più strada possibile in Champions".