MN - Biasolo: "Leao spero abbia imparato bene da Ibra e Giroud"

Queste le dichiarazioni su Rafa Leao dell'ex mediano rossonero Giorgio Biasolo, colonna portante del Milan anni 70': "Potenzialmente è un grandissimo giocatore, ma per mentalità e spirito di sacrificio guardi dai "senatori". Spero abbia imparato il più possibile da Ibra e che guardi a come si allena per testare a certi livelli il suo attuale compagno Giroud. Lo stesso vale anche per i difensori: molto male a Parigi e a Napoli".