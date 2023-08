MN - Biffi: "Ecco cosa auguro a Lorenzo Colombo"

Il futuro di Lorenzo Colombo non è ancora certo: il centravanti classe 2002 dopo i prestiti nelle ultime stagioni sta tentando di convincere Pioli di tenerlo in rosa. Intanto Andrea Biffi, suo ex allenatore nel settore giovanile rossonero, ha parlato così ai microfoni di MilanNews.it in esclusiva: "Per me tecnicamente è un talento naturale, poi ovvio: si può sempre migliorare, in qualsiasi fase della carriera; figuriamoci nella sua! Io mi auguro che possa incontrare un allenatore che punti con convinzione su di lui, facendolo giocare con continuità e farlo definitivamente esplodere”.