MN - Biffi non ha dubbi: "Colombo non può star relegato in panchina. Ecco il mio consiglio"

Andrea Biffi, ex allenatore di Lorenzo Colombo nel settore giovanile del Milan, ha parlato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it del centravanti classe 2002 che ancora non sa con certezza dove giocherà in questa stagione. Questo il consiglio del suo ex tecnico: "Lorenzo, come tutti i giovani, deve giocare, non può essere relegato alla panchina. Io gli consiglio di andare altrove, per poter acquisire minutaggio, continuare il suo percorso di crescita e, un giorno, tornare al Milan più forte di prima”.