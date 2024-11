MN - Binda: "Il Milan sa benissimo di avere una pepita d'oro. Non sono sprovveduti, tutt'altro: fanno una gestione opportuna"

Tredici partite giocate fin qui dal Milan Futuro, arrivato al primo terzo di stagione ed è tempo di prime riflessioni sull'impatto dei rossoneri nella categoria. Ne abbiamo parlato col collega Nicola Binda, autorevole firma sulla Serie C. In esclusiva per MilanNews.it.

I fari sono prevalentemente puntati su Francesco Camarda, che passa dalle notti di Champions ai pomeriggi a Pontedera a esordire titolare in Serie A

"Il Milan sa benissimo di avere una pepita d'oro e cerca di farlo rendere al meglio delle sue possibilità. Non sono sprovveduti, tutt'altro: fanno una gestione opportuna. Trovo paradossale che abbia più disinvoltura in prima squadra, dove segna un gol in Champions poi annullato, che in Serie C dove non gliela fanno 'strusciare'. Cosa significa? Certamente non che i difensori di Serie C siano superiori, ma che preparano per tutta la settimana la partita per fermarlo, essendo lui il pericolo numero uno".