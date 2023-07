MN - Binda: "Pioli è solo, mancano leader. Difficile vincere subito"

Nicola Binda ha concesso un'intervista in esclusiva a MilanNews.it. Il giornalista della Gazzetta si è espresso sulla situazione attuale del Milan: " Vincere subito? Me lo auguro per il prestigio del club, ma le condizioni non sono semplicissime. Pioli ora è solo. È andato via Ibra, non c’è più Maldini. In una stagione fatta inevitabilmente di qualche momento di “bassa”, su chi può contare concretamente? È un Milan spoglio di leader”.