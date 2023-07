MN - Binda su De Ketelaere: "Situazione anomala. Il Milan potrebbe cederlo"

Nicola Binda è stato intervistato in esclusiva dalla redazione di MilanNews.it. Il giornalista della Gazzetta ha parlato anche di Charles De Ketelaere: "So che il Milan non lo prese a scatola chiusa. Quello che è accaduto questa stagione è anomalo. Non so se lo vogliano realmente tenere o meno. Il mercato è fatto di opportunità e, se al Milan arriverà una buona occasione, potrebbe anche pensare di darlo via a titolo definitivo”.