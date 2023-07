MN - Binda sul mercato del Milan: "Arrivati nomi internazionali. Per l'attacco serve..."

vedi letture

La redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva Nicola Binda. il giornalista della Gazzetta ha parlato del mercato rossonero:

"Sono sicuramente arrivati calciatori di livello internazionale. Sul centravanti ho però una mia idea…”.

Ossia?

“Ossia che il Milan si chiama Milan. I nomi che ho sentito, non mi sembrano all’altezza del blasone del club rossonero. Se sento parlare di Milan, a me viene fisiologicamente in mente un club che, per esempio, prova a prendere come prima punta Harry Kane”.