MN - Bisantis: "Ibra in società? Vedremo, ha un'immagine impattante e a livello tecnico necessita voce in capitolo. Non mi è chiaro se..."

vedi letture

Tempo di riflessioni per il Milan: l'ultima pausa per le nazionali del 2023 è arrivata e un quarto di stagione è già alle spalle. I rossoneri non vivono un gran momento e Pioli approfitta della pausa per fare una diagnosi dei vari problemi del Diavolo. Per capirne di più la redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva il radiocronista RAI Giuseppe Bisantis. Le sue parole.

Il tuo giudizio rispetto al possibile ritorno di Ibra in società?

“Lui ha una sua immagine impattante e ha il suo personaggio. Quello che mi chiedo e che mi pare non sia chiaro è che cosa potrebbe fare. A livello tecnico, inevitabilmente è una figura che necessita di avere voce in capitolo. Bisogna verificare se Pioli sia d’accordo o meno in questo senso. Per quanto riguarda altre vesti, un conto è fare il calciatore, un altro il dirigente. Vedremo”.