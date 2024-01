MN - Bisantis: "Il Milan deve provare a vincere l'Europa League, la squadra per poterci riuscire ce l'ha"

Il Milan ha vinto all'ultimo respiro in casa dell'Udinese con un gol di Noah Okafor, al termine di una partita finita tristemente sotto i riflettori per i vergognosi cori razzisti all'indirizzo di Mike Maignan. La redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva il giornalista e radiocronista Giuseppe Bisantis. Le sue parole.

Quale deve essere l’obiettivo stagionale dei rossoneri?

“Secondo me il Milan deve puntare a vincere l’Europa League. La squadra per poterci provare c’è. Sarebbe un successo europeo di non secondaria importanza”.