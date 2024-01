MN - Bisantis: "L'operazione Terracciano mi incuriosisce, per vedere che cosa il calciatore potrà dare"

Il Milan ha vinto all'ultimo respiro in casa dell'Udinese con un gol di Noah Okafor, al termine di una partita finita tristemente sotto i riflettori per i vergognosi cori razzisti all'indirizzo di Mike Maignan. La redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva il giornalista e radiocronista Giuseppe Bisantis. Le sue parole.

Ti aspetti operazioni di mercato eclatanti sotto questo punto di vista, da qui a fine gennaio?

“Non penso. Mi sembra che, quello che doveva fare, il Milan lo abbia già fatto. È stato ripreso Gabbia per avere la coperta più ampia in difesa. Inoltre c’è stata l’operazione Terracciano che incuriosisce, per vedere che cosa il calciatore potrà dare. Salvo scambi a sorpresa per richieste di altre società, mi pare che i rossoneri abbiano fatto quello che dovevano compiere”.