MN - Bisantis: "Milan, con un Leao sempre così bisogna sognare, ma l'Inter è troppo distante"

Il Milan ha vinto all'ultimo respiro in casa dell'Udinese con un gol di Noah Okafor, al termine di una partita finita tristemente sotto i riflettori per i vergognosi cori razzisti all'indirizzo di Mike Maignan. La redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva il giornalista e radiocronista Giuseppe Bisantis. Le sue parole.

La vittoria di Udine rilancia definitivamente il Milan nella lotta per lo scudetto?

“No. Non perché il Milan non ne abbia le potenzialità. Anzi: con un Leao sempre così, sarebbe sbagliato non sognare. Più che altro perché soprattutto l’Inter è troppo distante”.