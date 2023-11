MN - Bisantis: "Siamo ancora a novembre, può succedere di tutto. Certo che il distacco dalle altre inizia ad esserci..."

Tempo di riflessioni per il Milan: l'ultima pausa per le nazionali del 2023 è arrivata e un quarto di stagione è già alle spalle. I rossoneri non vivono un gran momento e Pioli approfitta della pausa per fare una diagnosi dei vari problemi del Diavolo. Per capirne di più la redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva il radiocronista RAI Giuseppe Bisantis. Le sue parole.

Sono risultati che rischiano di compromettere concretamente gli obiettivi stagionali rossoneri?

“Questo non lo penso, siamo a novembre e tutto può ancora succedere. Logico però che il distacco con le altre davanti, in termini di punti, comincia a esserci…”.