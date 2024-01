MN - Bisantis sul futuro di Pioli: "Difficile fare previsioni, non dimentichiamoci che nel 2020..."

Il Milan ha vinto all'ultimo respiro in casa dell'Udinese con un gol di Noah Okafor, al termine di una partita finita tristemente sotto i riflettori per i vergognosi cori razzisti all'indirizzo di Mike Maignan. La redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva il giornalista e radiocronista Giuseppe Bisantis. Le sue parole.

La qualificazione in Champions e un eventuale buon percorso in Europa League potrebbero favorire la conferma di Pioli sulla panchina del Milan?

“Non è semplice fare previsioni sotto questo punto di vista. Non dimentichiamoci che, nel 2020, Pioli era stato già praticamente esonerato, per poi essere confermato soltanto dopo una partita contro il Sassuolo. Dipenderà, questa volta, dalla volontà sincera di entrambe le parti”.