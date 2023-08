MN - Black out a San Siro durante Milan-Toro, il problema non riguardava solo lo stadio: i dettagli

Episodio curioso capitato durante Milan-Torino di questa sera, quando nei primi minuti della ripresa c'è stato un black out nell'area di San Siro.

Il problema ha coinvolto tutto il quartiere di San Siro e non è un qualcosa di riconducibile solo all'impianto dello stadio. Il black out è durato circa 4 minuti che sono stati "tamponati" alla grande grazie all’attivazione dei generatori d’emergenza: sono stati quindi garantiti tutti i livelli di illuminazione per lo stadio, sia per la sicurezza delle persone sugli spalti sia per il normale proseguimento della gara.