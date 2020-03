MN - Blommè su Ibra: "Ritorno in Svezia? Penso non volesse correre il rischio della quarantena"

Milannews.it ha contattato Vicki Blommè, opinionista per TV4 Cmore e match-analyst delle nazionali giovanili svedesi, per conoscere un punto di vista esterno riguardo l’emergenza Coronavirus in Italia e per parlare del ritorno di Zlatan Ibrahimovic nel belpaese: "Credo che la ragione sia semplice ed è da ritrovare che la sua famiglia ora si trova a Stoccolma. Penso che non volesse correre il rischio di restare in quarantena senza di loro. La sua famiglia è tornata in Svezia e i suoi figli frequentano la scuola qui, quindi ha sfruttato questa forzata pausa per tornare qui e passare un po’ di tempo con loro."