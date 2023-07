MN - Boangura su Pulisic: "Al Chelsea è stato spesso schierato fuori ruolo"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Kyle Bonagura, giornalista di ESPN.com che segue da vicino la nazionale statunitense, ha parlato ai microfoni di MilanNews.it in esclusiva e ha commentato l'esperienza di Christian Pulisic al Chelsea che, oggi, sembra ai titoli di coda. L'americano è sulla lista del Milan e Bonagura ne ha parlato così: "Alla fine, l'esperienza di Pulisic al Chelsea è stata sicuramente al di sotto delle aspettative. In parte è colpa sua, in parte è il risultato delle circostanze. Il fattore principale che ha contribuito è che non è riuscito a rimanere in salute abbastanza a lungo da guadagnarsi la fiducia degli allenatori che sono cambiati.

Quando era in salute e veniva schierato all'ala sinistra - di gran lunga la sua posizione migliore - si vedevano molte cose incoraggianti. Ma ogni volta che ha avuto un buon periodo di forma, il suo corpo lo ha tradito. Poi, quando è tornato, è stato spesso schierato fuori ruolo, soprattutto da Thomas Tuchel".