MN - Boateng elogia Lotus-Cheek: "Ricorda un po' me. È molto forte, un guerriero"

Sabato 20 gennaio 2024 l'Italia ed il mondo intero hanno assistito all'ennesima, ripugnante, manifestazione di razzismo all'interno di uno stadio. Durante Udinese-Milan il portiere rossonero Mike Maignan è stato oggetto, in modo reiterato, di pesanti insulti razzisti che hanno portato l'arbitro Maresca a sospendere temporaneamente la partita al 34esimo minuto.

Per parlare di questo tema più che mai attuale la redazione di MilanNews.it ha contattato in esclusiva Kevin-Prince Boateng (CLICCA QUI), ex numero 10 rossonero che, suo malgrado, ha vissuto sulla sua pelle episodi del genere. Oggi l'ex centrocampista sta collaborando con la FIFA di Infantino, insieme ad altri atleti ed ex calciatori, per muoversi concretamente proprio su questi temi.

Al Milan è arrivato Loftus-Cheek, ti rivedi in lui?

“È molto forte, aveva già fatto ottime cose al Chelsea. L’Italia è perfetta per Ruben, in serie A manca un giocatore dalle sue qualità, con le sue caratteristiche. Ricorda un po’ me ma anche Nainggolan. È un giocatore box-to-box, può fare gol e assist, ed è un guerriero. Ci sta dentro a questo Milan. Però come Prince Boateng ce n’è solo uno”.