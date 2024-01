MN - Boateng: "Ho scritto due volte a Maignan. Ecco cosa gli ho detto"

Sabato 20 gennaio 2024 l'Italia ed il mondo intero hanno assistito all'ennesima, ripugnante, manifestazione di razzismo all'interno di uno stadio. Durante Udinese-Milan il portiere rossonero Mike Maignan è stato oggetto, in modo reiterato, di pesanti insulti razzisti che hanno portato l'arbitro Maresca a sospendere temporaneamente la partita al 34esimo minuto.

Per parlare di questo tema più che mai attuale la redazione di MilanNews.it ha contattato in esclusiva Kevin-Prince Boateng (CLICCA QUI), ex numero 10 rossonero che, suo malgrado, ha vissuto sulla sua pelle episodi del genere. Oggi l'ex centrocampista sta collaborando con la FIFA di Infantino, insieme ad altri atleti ed ex calciatori, per muoversi concretamente proprio su questi temi.

Hai sentito Maignan? Gli vuoi mandare, tramite questa intervista, un messaggio?

“Certo. Gli ho scritto due volte: una per dirgli che è fenomenale e una adesso, dopo questo episodio. Ma non mi risponde mai… Sono passato di moda (ride, ndr). Se lui vuole, io sono a sua disposizione per aiutarlo, perché so benissimo in che situazione è”.

Incontreresti Maignan a Milanello?

“Ma certo, so che ha bisogno di una mano. Non sappiamo se stia bene, bisogna stargli vicino”.