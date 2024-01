MN - Boateng: "Razzismo? Tutti dicono di fare qualcosa ma poi non succede mai niente"

Sabato 20 gennaio 2024 l'Italia ed il mondo intero hanno assistito all'ennesima, ripugnante, manifestazione di razzismo all'interno di uno stadio. Durante Udinese-Milan il portiere rossonero Mike Maignan è stato oggetto, in modo reiterato, di pesanti insulti razzisti che hanno portato l'arbitro Maresca a sospendere temporaneamente la partita al 34esimo minuto.

Per parlare di questo tema più che mai attuale la redazione di MilanNews.it ha contattato in esclusiva Kevin-Prince Boateng (CLICCA QUI), ex numero 10 rossonero che, suo malgrado, ha vissuto sulla sua pelle episodi del genere. Oggi l'ex centrocampista sta collaborando con la FIFA di Infantino, insieme ad altri atleti ed ex calciatori, per muoversi concretamente proprio su questi temi.

Nelle tue varie esperienze, hai notato differenze nei paesi in cui sei stato sul tema razzismo?

“Il problema in Italia c’è, ma l’Italia non è un paese razzista. Anche da altre parti c’è. Allo stadio succede di più perché ha una cassa di risonanza più forte, ma può succedere ovunque. Anche in Spagna e Inghilterra ci sono episodi pesanti”.

Hai trovato qualcuno sensibile al tema razzismo?

“Sono molto triste perché alla fine tutti dicono che dobbiamo agire ma poi non succede mai niente. Il mondo è questo, ognuno pensa a sé stesso. Sono pochi che prendono l’iniziativa, poi quando arriva il momento hanno paura di esporsi. Ammetto che anche io quando ero giocatore avevo timore della reazione del tifoso sui social, ora ne posso parlare più liberamente”.