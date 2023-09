MN - Bolis boccia Jovic: "Troppo discontinuo. Il Milan lo ha preso perché..."

In merito all’attualità in chiave rossonera, la redazione di Milannews.it ha raggiunto telefonicamente in esclusiva Marco Bolis, calciatore del Milan nella stagione 1980-1981.

Cosa non ti convince dell’attaccante serbo?

“Troppo discontinuo. Secondo me il Milan lo ha preso perché non è riuscito a ottenere di meglio, ma - a oggi - non rappresenta il prototipo ideale del centravanti del Milan”.