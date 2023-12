MN - Bolis: "Contro la Salernitana mi aspetto un grande Milan. Molti sottovalutano la vittoria col Monza, non era scontata"

vedi letture

Il Milan giocherà domani sera contro la Salernitana. I rossoneri andranno a caccia dei tre punti che possono tenere viva la corsa scudetto e blindare ulteriormente il terzo posto, per poter giocare con più serenità poi l'Europa League. Ancora da gestire la situazione infortuni. In vista dell’imminente match tra Salernitana e Milan, la redazione di Milannews.it ha intervistato telefonicamente in esclusiva Marco Bolis, ex calciatore rossonero.

Che tipo di partita sarà Salernitana-Milan?

“Mi aspetto un grande Milan, che possa dare continuità di risultato. Molti sottovalutano come i rossoneri hanno vinto contro il Monza: c’erano tante incognite dopo l’eliminazione in Champions. Non era scontato”.