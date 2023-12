MN - Bolis su Ibra: "Sarà una presenza fondamentale da ora in poi. Io non avrei mandato via Maldini, avrebbe fatto la differenza"

Il Milan giocherà domani sera contro la Salernitana. I rossoneri andranno a caccia dei tre punti che possono tenere viva la corsa scudetto e blindare ulteriormente il terzo posto, per poter giocare con più serenità poi l'Europa League. Ancora da gestire la situazione infortuni. In vista dell’imminente match tra Salernitana e Milan, la redazione di Milannews.it ha intervistato telefonicamente in esclusiva Marco Bolis, ex calciatore rossonero.

Sei cresciuto nelle giovanili rossonere, fino ad approdare in prima squadra: che effetto ti ha fatto rivedere Ibra ieri, a Milanello?

“Io penso che Ibra sarà una presenza fondamentale per il Milan nella seconda metà di stagione. Poi, mia modesta idea, io non avrei mandato via Paolo Maldini, un dirigente di grandissima importanza, oltre che bandiera rossonera. Avrebbe fatto la differenza in questa stagione”.