MN - Bolis sulla corsa scudetto: "Inter davanti. Milan più o meno sullo stesso gradino dei nerazzurri"

vedi letture

In merito all’attualità in chiave rossonera, la redazione di Milannews.it ha raggiunto telefonicamente in esclusiva Marco Bolis, calciatore del Milan nella stagione 1980-1981.

Tra chi prevedi che sarà la lotta scudetto?

“A mio avviso, ora come ora, l’Inter è davanti. Poi ci metto, più o meno sullo stesso gradino, il Milan. Il Napoli, la Juve e le due romane mi sembrano al di sotto”.