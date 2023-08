MN - Bologna-Milan, Arrigoni: "Al Dall'Ara non è mai facile. Ecco come Pioli ha preparato i suoi"

Riguardo alla prima sfida ufficiale del Milan in campionato contro il Bologna, abbiamo intervistato telefonicamente in esclusiva Daniele Arrigoni, tecnico degli emiliani nella stagione 2007-2008.

Quali insidie nasconde al Milan la sfida al Dall’Ara contro il Bologna?

“Per me non è mai facile giocare in quello stadio. In questa fase però tutti hanno le gambe pesanti. So come lavora Pioli con il suo staff: ha caricato molto i suoi, per poterne avere di più nei mesi in divenire, quando gli altri tendono a mollare”.