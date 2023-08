MN - Bologna-Milan, per Leao solo leggeri crampi a fine match

Solo dei leggeri crampi per Rafael Leao a fine partita. E' questo quello che abbiamo appreso al termina della gara contro il Bologna in merito alle condizioni dell'esterno offensivo portoghese, che è uscito dal campo con un lieve fastidio ma, come detto, nulla di grave. L'aver giocato tutta la partita a una temperatura altissima ha certamente influito sulla muscolatura di Leao.