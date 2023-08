MN - Bologna-Milan, Scarnecchia: "Rossoneri convincenti: vincere al Dall'Ara è tutt'altro che semplice"

Il Milan ha vinto la prima stagionale: 2-0 in casa del Bologna grazie ai gol di Giroud e Pulisic. Buona prima uscita dei rossoneri che hanno ancora tanto da lavorare e da migliorare ma acquisiscono fiducia. La redazione di MilanNews.it ha intervistato in merito Roberto Scarnecchia, ex giocatore del Milan nella stagione 1984/1985. Le sue dichiarazioni.

Le tue impressioni rispetto alla prima partita del Milan?

“Molto positive. Forse, tra tutte, il Milan aveva uno dei primi impegni ufficiali più complicati. Vincere al Dall’Ara è tutto tranne che semplice e i rossoneri hanno dato una risposta molto convincente”.