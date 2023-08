MN - Bombardini: "Come si fa a non dare un giudizio positivo al mercato del Milan?"

vedi letture

Davide Bombardini, ex giocatore del Bologna avversario alla prima giornata di campionato del Milan, è stato intervistato dalla redazione di MilanNews.it in esclusiva e ha espresso un suo giudizio sul mercato condotto fino a questo momento dai rossoneri. Le sue parole: "Come si fa a non dare un giudizio positivo? È stata la squadra più attiva di tutte, certamente agevolata dalla cessione di Tonali, ma anche per la lungimiranza degli acquisti fatti”