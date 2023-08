MN - Bombardini: "Juve e Inter organico più competitivo: Milan e Napoli appena sotto"

Davide Bombardini, ex giocatore del Bologna contro cui il Milan esordirà in campionato il prossimo lunedì, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it e ha espresso i suoi pronostici per la Serie A che inizia tra tre giorni. Le sue parole: "“Per me Inter e Juventus hanno l’organico più competitivo, così come lo avevano una stagione fa. Appena sotto, metto Napoli e Milan a pari merito. Tutto può succedere. Sarà molto aperto e imprevedibile, a mio avviso”