MN - Bonagura (ESPN): "Musah è il centrocampista più completo della nazionale"

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

Kyle Bonagura, collega di ESPN.com che segue da vicino la nazionale statunitense, è stato intervistato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it e si è espresso così su Yunus Musah obiettivo del mercato rossonero: "È uno dei giocatori più importanti della nazionale e il centrocampista più completo. La sua capacità di mantenere il possesso e di far progredire il gioco è la migliore che ci sia in Concacaf e ci si aspetta che senza dubbio sarà un titolare fisso per gli Stati Uniti nel prossimo decennio."