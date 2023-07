MN - Bonagura (ESPN): "Musah ha giocato soprattutto come numero 8: è il suo ruolo migliore"

MilanNews.it

Kyle Bonagura, collega di ESPN.com che segue le vicende della nazionale statunitense, è intervenuto ai microfoni di MilanNews.it in esclusiva e ha parlato così del ruolo di Yunus Musah obiettivo di mercato rossonero: "Ha giocato soprattutto come numero 8, che è il suo ruolo migliore. La nazionale di solito gioca con due centrocampisti davanti a un centrale difensivo solitario, ma di recente in Nations League - con il centrocampista difensivo Tyler Adams indisponibile - ha giocato più come doppio pivot e ha fatto una buona impressione."