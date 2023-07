MN - Bonagura (ESPN): "Non ho dubbi che Musah eccellerebbe nel Milan"

MilanNews.it

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

Kyle Bonagura, collega di ESPN.com che segue da vicino la nazionale degli Stati Uniti, è stato intervistato in esclusiva dalla redazione di MilanNews.it e ha parlato di Yunus Musah, obiettivo per il centrocampo del mercato rossonero. Queste le sue parole: "Non ho visto molte delle sue partite al Valencia, ma ha tenuto testa all'Inghilterra in Coppa del Mondo - il centrocampo statunitense ha surclassato l'Inghilterra in quella partita - e non ho dubbi che eccellerebbe nel Milan."